На Донбассе на мине подорвались двое военных
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Попаснянском районе Луганской области в результате подрыва на мине автомобиля пострадали двое украинских военнослужащих. Это журналисту УНН подтвердили в Попаснянском отделе полиции ГУНП в Луганской области.
"Был такой факт. В сводке было, что подорвались на мине двое военнослужащих в автомобиле", - отметили в полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В январе вступил в силу закон о разминировании
В полиции добавили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Напомним, с начала суток в зоне ООС зафиксирован один вражеский обстрел.