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На Донбасі бойовики приховано доставляють на позиції артилерійські боєприпаси - розвідка

Київ • УНН

 • 11605 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Бойовики на Донбасі задіяли додаткову кількість транспортних засобів для доставки боєприпасів для озброєння забороненого калібру на окремі вогневі позиції своїх артилерійських підрозділів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк із посиланням на дані ГУ розвідки Міноборони, передає УНН.

На Донбасі бойовики приховано доставляють на позиції артилерійські боєприпаси - розвідка

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ продовжує приховано підвищувати готовність до застосування з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК", - сказав Гуцуляк. 

Зокрема, 9 травня цього року під виглядом нібито забезпечення урочистих заходів окупанти задіяли додаткову кількість транспортних засобів, у тому числі з метою доставки боєприпасів для озброєння забороненого калібру на окремі вогневі позиції своїх артилерійських підрозділів.

"При цьому, противник посилив контроль за підтриманням боєготовності передових підрозділів збільшивши кількість представників командного складу, який постійно перебуває у районах передових позицій", - підсумував речник Міноборони.

Нагадаємо, за даними розвідки МО, командування російських окупаційних військ активізувало розповсюдження викривленої та недостовірної інформації щодо загрози наступу українських підрозділів Об’єднаних сил, щоб провести призовну кампанію під час карантину.

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