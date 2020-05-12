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На Донбассе боевики скрыто доставляют на позиции артиллерийские боеприпасы - разведка

Киев • УНН

 • 11605 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Боевики на Донбассе задействовали дополнительное количество транспортных средств для доставки боеприпасов для вооружения запрещенного калибра на отдельные огневые позиции своих артиллерийских подразделений. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные ГУ разведки Минобороны, передает УНН.

На Донбассе боевики скрыто доставляют на позиции артиллерийские боеприпасы - разведка

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает скрыто повышать готовность к применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - сказал Гуцуляк.

В частности, 9 мая этого года под видом якобы обеспечения торжественных мероприятий оккупанты задействовали дополнительное количество транспортных средств, в том числе с целью доставки боеприпасов для вооружения запрещенного калибра на отдельные огневые позиции своих артиллерийских подразделений.

"При этом, противник усилил контроль за поддержанием боеготовности передовых подразделений увеличив количество представителей командного состава, который постоянно находится в районах передовых позиций", - подытожил спикер Минобороны.

Напомним, по данным разведки МО, командование российских оккупационных войск активизировало распространение искаженной и недостоверной информации об угрозе наступления украинских подразделений Объединенных сил, чтобы провести призывную кампанию во время карантина.

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