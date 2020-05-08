Бойовики поширюють фейки про загрозу наступу для проведення призову - розвідка

“За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ активізувало розповсюдження викривленої та недостовірної інформації про нібито „загрозу наступу“ підрозділів Об’єднаних сил. У такий спосіб окупанти намагаються виправдати проведення в умовах карантинного режиму чергової призовної кампанії місцевого чоловічого населення на військову службу до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК”, — сказав Михайло Шаравара.

Він також додав, що російськими кураторами вже розпочато проведення інструкторсько-методичних занять з представниками місцевих військових комісаріатів щодо недопущення зриву призову у травні цього року.

Нагадаємо, бойовики активізували підготовку для проведення ротації “передових підрозділів”.