Бойовики поширюють фейки про загрозу наступу для проведення призову - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Командування російських окупаційних військ активізувало розповсюдження викривленої та недостовірної інформації щодо загрози наступу українських підрозділів Об’єднаних сил щоб провести призовну кампанію під час карантину. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
“За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ активізувало розповсюдження викривленої та недостовірної інформації про нібито „загрозу наступу“ підрозділів Об’єднаних сил. У такий спосіб окупанти намагаються виправдати проведення в умовах карантинного режиму чергової призовної кампанії місцевого чоловічого населення на військову службу до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК”, — сказав Михайло Шаравара.
Він також додав, що російськими кураторами вже розпочато проведення інструкторсько-методичних занять з представниками місцевих військових комісаріатів щодо недопущення зриву призову у травні цього року.
Нагадаємо, бойовики активізували підготовку для проведення ротації “передових підрозділів”.