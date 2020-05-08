Боевики распространяют фейки об угрозе наступления для проведения призыва - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Командование российских оккупационных войск активизировало распространение искаженной и недостоверной информации об угрозе наступления украинских подразделений Объединенных сил чтобы провести призывную кампанию во время карантина. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.
“По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск активизировало распространение искаженной и недостоверной информации о якобы „угрозе наступления“ подразделений Объединенных сил. Таким образом оккупанты пытаются оправдать проведение в условиях карантинного режима очередной призывной кампании местного мужского населения на военную службу в соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК”, — сказал Михаил Шаравара.
Он также добавил, что российскими кураторами уже начато проведение инструкторско-методических занятий с представителями местных военных комиссариатов по недопущению срыва призыва в мае этого года.
Напомним, боевики активизировали подготовку для проведения ротации “передовых подразделений”.