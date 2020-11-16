На Донбасі бойовики двічі обстріляли українських військових

“У районі населеного пункту Мар’їнка ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а неподалік Старогнатівки застосував підствольний гранатомет. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було. Від початку поточної доби, 16 листопада, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, в українській делегації у Тристоронній контактній групі розкритикували трактування даних зі звіту ОБСЄ, запевнивши, що причинами майже сотні вибухів, про які прозвітувала Спеціальна моніторингова місія, за оцінками української сторони СЦКК, “можуть бути роботи щодо видобутку вугілля, інженерні роботи з використанням інженерних боєприпасів”.