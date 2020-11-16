На Донбассе боевики дважды обстреляли украинских военных

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 1990 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 52254 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 46390 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 85302 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 69380 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 86139 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 100485 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 100922 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 100981 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114356 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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На Донбассе боевики дважды обстреляли украинских военных

На Донбассе боевики дважды обстреляли украинских военных

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки, 15 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения режима тишины со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.

“В районе населенного пункта Марьинка враг вел огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки применил подствольный гранатомет. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала текущих суток, 16 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе раскритиковали трактовки данных из отчета ОБСЕ, заверив, что причинами почти сотни взрывов, о которых отчиталась Специальная мониторинговая миссия, по оценкам украинской стороны СЦКК, “могут быть работы по добыче угля, инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов”.

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