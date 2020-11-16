На Донбассе боевики дважды обстреляли украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки, 15 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения режима тишины со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.
“В районе населенного пункта Марьинка враг вел огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки применил подствольный гранатомет. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала текущих суток, 16 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе раскритиковали трактовки данных из отчета ОБСЕ, заверив, что причинами почти сотни взрывов, о которых отчиталась Специальная мониторинговая миссия, по оценкам украинской стороны СЦКК, “могут быть работы по добыче угля, инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов”.