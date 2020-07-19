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19 березня, 18:42 • 103700 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 148723 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

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Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 137823 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 141265 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

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На Дністрі в Хмельницькій області перекинувся човен з рибалками

На Дністрі в Хмельницькій області перекинувся човен з рибалками

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. На річці Дінстер у Хмельницькій області двоє рибалок ледве не потонули через перекидання човна, чоловікам знадобилася допомога рятувальників. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Так, 19 липня о 14:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на річці Дністер поблизу села Пижівка Новоушицького району, що на Хмельниччині перевернувся човен з рибалками, які не в змозі самостійно дістатись берега.

"Надзвичайники водолазно-рятувального відділення Аварійно-рятувального загону спецпризначення на моторному човні оперативно надали допомогу, доправивши постраждалих на берег", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, У Миколаївській області рятувальники надали допомогу громадянам, човен яких під час негоди почало відносити у відкрите море

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