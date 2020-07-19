На Дністрі в Хмельницькій області перекинувся човен з рибалками

Так, 19 липня о 14:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на річці Дністер поблизу села Пижівка Новоушицького району, що на Хмельниччині перевернувся човен з рибалками, які не в змозі самостійно дістатись берега.

"Надзвичайники водолазно-рятувального відділення Аварійно-рятувального загону спецпризначення на моторному човні оперативно надали допомогу, доправивши постраждалих на берег", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, У Миколаївській області рятувальники надали допомогу громадянам, човен яких під час негоди почало відносити у відкрите море.