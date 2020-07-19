На Днестре в Хмельницкой области перевернулась лодка с рыбаками
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. На реке Динстер в Хмельницкой области двое рыбаков чуть не утонули из-за опрокидывания лодки, мужчинам понадобилась помощь спасателей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.
Так, 19 июля в 14:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на реке Днестр вблизи села Пыжовка Новоушицкого района в Хмельницкой области перевернулась лодка с рыбаками, которые не в состоянии самостоятельно добраться до берега.
"Чрезвычайники водолазно-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения на моторной лодке оперативно оказали помощь, доставив пострадавших на берег", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Николаевской области спасатели оказали помощь гражданам, лодку которых во время непогоды начало относить в открытое море.