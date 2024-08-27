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На Дніпропетровщині за ніч знищено 5 "шахедів"

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Протягом ночі над Дніпропетровською областю було збито п'ять безпілотників типу "Шахед". Українські сили протиповітряної оборони успішно відбили атаку ворожих дронів.

Протягом ночі над Дніпропетровською областю було збито п'ять безпілотників типу "Shahed", повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

5 знищених шахедів над областю за ніч

- написав Лисак у Telegram.

У Кривому Розі ракетний удар зруйнував готель: 2 загиблих, 5 поранених27.08.24, 07:38 • 36125 переглядiв

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