В Днепропетровской области за ночь уничтожено 5 "шахедов"
Киев • УНН
В течение ночи над Днепропетровской областью было сбито пять беспилотников типа «Шахед». Украинские силы противовоздушной обороны успешно отбили атаку вражеских дронов.
В течение ночи над Днепропетровской областью было сбито пять беспилотников типа "Shahed", сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
5 уничтоженных шахедов над областью за ночь
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