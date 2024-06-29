На Дніпропетровщині сили ППО збили російський безпілотник
Київ • УНН
На Дніпропетровщині українські військові збили російський розвідувальний безпілотник.
На Дніпропетровщині українські військові збили російський розвідувальний безпілотник. Про це заявив голова ОВА Сергій лисак, передає УНН.
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За словами Лисака, БПЛА "приземлили" у Дніпровському районі.
Оборонці з ПвК "Схід" приземлили дрон-розвідник у Дніпровському районі
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Українська протиповітряна оборона знищила всі 10 ударних БПЛА противника "Shahed-131/136" під час нічної атаки 29 червня.