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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59994 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Дніпропетровщині сили ППО збили російський безпілотник

Київ • УНН

 • 27873 перегляди

На Дніпропетровщині українські військові збили російський розвідувальний безпілотник.

На Дніпропетровщині сили ППО збили російський безпілотник

На Дніпропетровщині українські військові збили російський розвідувальний безпілотник. Про це заявив голова ОВА Сергій лисак, передає УНН.

Деталі 

За словами Лисака, БПЛА "приземлили" у Дніпровському районі.

Оборонці з ПвК "Схід" приземлили дрон-розвідник у Дніпровському районі

- йдеться в дописі. 

Нагадаємо

Українська протиповітряна оборона знищила всі 10 ударних БПЛА противника "Shahed-131/136" під час нічної атаки 29 червня. 

Володимир Омельченко

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