На Дніпропетровщині два райони зазнали атак рф: є загиблі, пошкоджено майно - ОВА
Київ • УНН
російські війська атакували Нікопольщину та Синельниківщину Дніпропетровської області. Семеро людей постраждали, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, автомобілі та інфраструктуру.
Два райони Дніпропетровської області зазнали атак росії протягом дня. Ворог атакував Нікопольщину на Синельниківщину. Постраждали люди, приватне майно та інфраструтуранизки громад. Про це повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
На Нікопольщині внаслідок російських атак 2 липня постраждали семеро людей. П'ятеро госпіталізовані, серед них – 17-річна дівчина.
Населені пункти району російська армія тероризувала безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів виникло декілька пожеж. Зокрема, горіло поле з пшеницею. Всі займання приборкали рятувальники.
Пошкоджені 2 приватні будинки, 3 господарські споруди, ще одна – знищена. Понівечені авто, гараж, підприємство, інфраструктура.
По Синельниківщині ворог вгатив КАБами. Під ударом була Межівська громада. Потрощені майже три десятки будинків, 2 машини, будівлі, що не експлуатувалися.
Вночі агресор поцілив FPV-дроном по Межівській громаді, вранці – артилерією по Великомихайлівській. Пошкоджені інфраструктура і оселя.
Ворожий обстріл Нікополя: 4 людей постраждали, пошкоджено будинки та авто02.07.25, 13:00 • 937 переглядiв