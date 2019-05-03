На Дніпропетровщині зник підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На Дніпропетровщині зник підліток, 2002 року народження. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Наразі не відома причина зникнення підлітка, будь яких ознак злочинних дій проти нього не виявлено.
Розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 115 КК України.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в Україні зникло 49 дітей, розшукано вже 46 неповнолітніх.
Нагадаємо, на Запоріжжі знайшли безвісти зниклого 3-річного хлопчика.
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Як повідомляв УНН, за два місяці цього року безвісти зникли понад 200 неповнолітніх.