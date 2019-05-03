В Днепропетровской области исчез подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. На Днепропетровщине исчез подросток, 2002 года рождения. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Пока не известна причина исчезновения подростка, каких-либо признаков преступных действий против него не обнаружено.
Начато досудебное расследование по ч.1 ст. 115 УК Украины.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в Украине исчезло 49 детей, разыскано уже 46 несовершеннолетних.
Напомним, в Запорожье нашли без вести пропавшего 3-летнего мальчика.
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Как сообщал УНН, за два месяца этого года бесследно исчезли более 200 несовершеннолетних.