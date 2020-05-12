Вбила сокирою, відбиваючись від домагань: на Дніпропетровщині жінку засудили до 9 років
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. На Дніпропетровщині за вбивство чоловіка та крадіжку жінку засудили до 9 років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.
"Вироком Павлоградського міськрайонного суду 49-річну мешканку одного з сіл Васильківського району визнано винною у вчиненні умисного вбивства та крадіжки (ч.1 ст.115 та ч.1 ст.185 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що у травні минулого року жінка разом з чоловіком та компанією приятелів вживали алкогольні напої за місцем свого мешкання. Коли одна з гостей заснула, господарка будинку викрала з її сумки 400 гривень та придбала на них алкоголь і продукти.
"Пізніше, коли гості пішли, жінка відбиваючись від домагань сп’янілого чоловіка, штовхнула його на підлогу та, схопивши сокиру, вдарила потерпілого декілька разів по голові. Після скоєного обвинувачена покинула місце злочину, а чоловік помер у той же день у лікарні", - зазначається у повідомленні.
Також свою вину підсудна визнала частково, проте її повністю доведено Синельниківською місцевою прокуратурою, якою підтримувалось обвинувачення.
"Суд призначив їй покарання у вигляді 9 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у столиці засудили жінку, яка вдарила ножем знайомого під час застілля.