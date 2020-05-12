Убила топором, отбиваясь от домогательств: в Днепропетровской области женщину приговорили к 9 годам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Днепропетровской области за убийство мужчины и кражу женщину приговорили к 9 годам лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
"Приговором Павлоградского горрайонного суда 49-летняя жительница одного из сел Васильковского района признана виновной в совершении умышленного убийства и краже (ч.1 ст.115 и ч.1 ст.185 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в мае прошлого года женщина вместе с мужем и компанией приятелей употребляли алкогольные напитки по месту своего проживания. Когда одна из гостей уснула, хозяйка дома похитила из ее сумки 400 гривен и приобрела на них алкоголь и продукты.
"Позже, когда гости ушли, женщина отражаясь от притязаний пьяного мужа, толкнула его на пол и, схватив топор, ударила потерпевшего несколько раз по голове. После совершенного обвиняемая покинула место преступления, а мужчина скончался в тот же день в больнице", - отмечается в сообщении.
Также свою вину подсудимая признала частично, однако она полностью доказана Синельниковской местной прокуратурой, которой поддерживалось обвинение.
"Суд назначил ей наказание в виде 9 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Напомним, в столице осудили женщину, которая ударила ножом знакомого во время застолья.