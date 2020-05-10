У столиці засудили жінку, яка вдарила ножем знайомого під час застілля
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Раніше судима жінка з Донеччини, яка ножем вдарила чоловіка під час застілля, проведе у в’язниці п’ять років. Чоловік у важкому стані перебуває у лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Так, до чергової частини Подільського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що у квартирі на проспекті Правди чоловік отримав ножове поранення.
"Правоохоронці з’ясували, що на вулиці 68-річний киянин зустрів жінку та запропонував їй продовжити знайомство у нього вдома, де вони розпивали алкогольні напої. Зранку наступного дня правопорушниця під час сварки схопила ніж та тричі вдарила ним чоловіка, а після втекла з місця події", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу та затримали підозрювану. Нею виявилась 47-річна уродженка Донецької області, раніше судима за вчинення аналогічних злочинів.
"Вироком Подільського районного суду міста Києва за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, жінку засудили до п’яти років позбавлення волі", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, що на Черкащині судитимуть зловмисника, який під час крадіжки жорстоко вбив людину.