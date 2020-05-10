В столице осудили женщину, которая ударила ножом знакомого во время застолья

Так, в дежурную часть Подольского управления полиции от врачей поступило сообщение о том, что в квартире на проспекте Правды мужчина получил ножевое ранение.

"Правоохранители выяснили, что на улице 68-летний киевлянин встретил женщину и предложил ей продолжить знакомство у него дома, где они распивали алкогольные напитки. Утром следующего дня правонарушительница во время ссоры схватила нож и трижды ударил им мужчину, а после скрылась с места события", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали подозреваемую. Ей оказалась 47-летняя уроженка Донецкой области, ранее судимая за совершение аналогичных преступлений.

"Приговором Подольского районного суда города Киева за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, женщину приговорили к пяти годам лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, что в Черкасской области будут судить злоумышленника, который во время кражи жестоко убил человека.