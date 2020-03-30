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На Дніпропетровщині виявили ще один випадок інфікування коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У Дніпропетровській області лабораторно підтвердили ще один випадок інфікування коронавірусом COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

"На Дніпропетровщині лабораторно підтвердили ще один випадок коронавірусу. COVID-19 виявили у мешканця Кривого Рогу", - йдеться в повідомленні.

Загалом в області 9 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Одна людина вже одужала.

Нагадаємо, на Одещині зафіксували ще один випадок коронавірусу, 37 осіб мають ізолюватись.

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