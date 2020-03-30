В Днепропетровской области обнаружили еще один случай инфицирования коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще один случай инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"В Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще один случай коронавируса. COVID-19 обнаружили у жителя Кривого Рога", - говорится в сообщении.
Всего в области 9 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Один человек уже выздоровел.
Напомним, в Одесской области зафиксировали еще один случай коронавируса, 37 человек должны изолироваться.