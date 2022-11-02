На Дніпропетровщині теж лунають вибухи: ймовріно, працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Дніпропетровщині теж чують звуки вибухів. Як повідомляють користувачі соцмереж та Telegram-канали, ймовірно, працює ППО, передає УНН.
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Спершу у Telegram-каналах поширилась інформація про звуки вибухів на Дніпропетровщині. Згодом стало відомо, що їх чують і у передмісті Дніпра.
Наразі повідомляють, що ймовріно - працює ППО.
В області оголошена повітряна тривога. Міська та обласна влада наразі інформацію про вибухи не коментувала.
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Як повідомляв УНН, у Запорізькій області лунають вибухи.