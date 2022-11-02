На Днепропетровщине тоже раздаются взрывы: вероятно, работает ПВО

Детали

Сначала в Telegram-каналах распространилась информация о звуках взрывов на Днепропетровщине. Впоследствии стало известно, что их слышат и в пригороде Днепра.

Сейчас сообщают, что иговорено - работает ПВО.

В области объявлена воздушная тревога. Городские и областные власти пока информацию о взрывах не комментировали.

Ранее

Как сообщал УНН, в Запорожской области раздаются взрывы.