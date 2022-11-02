На Днепропетровщине тоже раздаются взрывы: вероятно, работает ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Днепропетровской области тоже слышат звуки взрывов. Как сообщают пользователи соцсетей и Telegram-каналы, вероятно работает ПВО, передает УНН.
Детали
Сначала в Telegram-каналах распространилась информация о звуках взрывов на Днепропетровщине. Впоследствии стало известно, что их слышат и в пригороде Днепра.
Сейчас сообщают, что иговорено - работает ПВО.
В области объявлена воздушная тревога. Городские и областные власти пока информацию о взрывах не комментировали.
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Как сообщал УНН, в Запорожской области раздаются взрывы.