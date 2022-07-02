На Дніпропетровщині пролунав вибух: у небо піднімається стовп диму
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У Павлограді на Дніпропетровщині чули вибух. Як повідомляють Telegram-канали, сирен не було, інформації про "приліт" наразі немає, але очевидці повідомляють про стовп диму, який піднімається у небо, передає УНН.
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Очевидці повідомили про вибух у Павлограді. Наразі відомо, що сирени про повітряну тривогу не сповіщали. Наразі у Telegram-каналах поширюють фото та відео стовпів диму, який піднімається у небо.
Інформації про "приліт" наразі теж немає.
Представники влади також наразі не коментували інформацію про вибух.
Нагадаємо
1 липня російські окупанти поцілили з РСЗВ по Нікопольському району. Попередньо, без постраждалих.