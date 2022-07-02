В Днепропетровской области раздался взрыв: в небо поднимается столб дыма
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Павлограде на Днепропетровщине слышали взрыв. Как сообщают Telegram-каналы, сирен не было, информации о "прилете" пока нет, но очевидцы сообщают о поднимающемся в небо столбе дыма, передает УНН.
Детали
Очевидцы сообщили о взрыве в Павлограде. Пока известно, что сирены о воздушной тревоге не извещали. В настоящее время в Telegram-каналах распространяют фото и видео поднимающихся в небо столбов дыма.
Информации о "прилете" пока тоже нет.
Представители власти также пока не комментировали информацию о взрыве.
Напомним
1 июля российские оккупанты попали из РСЗО по Никопольскому району. Предварительно, без пострадавших.