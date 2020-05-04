На Дніпропетровщині пік захворюваності на COVID-19 очікують в середині травня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Пік захворюваності на COVID-19 на Дніпропетровщині, на думку лікаря, припаде на середину травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
“Пік захворюваності на коронавірус на Дніпропетровщині припаде на середину травня. Таку думку висловив головний лікар ОКЛ імені Мечникова Сергій Риженко під час онлайн-брифінгу з очільником регіону Олександром Бондаренком”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що збільшення кількості нових випадків лікар прогнозує після травневих свят.
"Більшість європейських країн вже пройшли пік захворюваності на COVID-19 та почали поступово послаблювати карантин. Тоді як в Україні Національна Академія Наук спрогнозувала сплеск коронавірусу на перший тиждень травня. В області робимо все можливе, аби захистити мешканців від недуги", – сказав голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
Зокрема повідомляється, що зростання кількості випадків коронавірусу в області медики прогнозують після 10 травня.
"Область багато зробила для того, аби стримати масове поширення коронавірусної хвороби регіоном. На жаль, не всі жителі дотримуються карантинних обмежень. Цілком імовірно, що сплеск захворюваності в нас буде пізніше, ніж у цілому в Україні – орієнтовно, після травневих свят. Але при цьому на Дніпропетровщині не буде таких високих цифр, як, наприклад, у західних областях", – зазначив Сергій Риженко.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині лабораторно підтверджено 478 випадків коронавірусу.