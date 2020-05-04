В Днепропетровской области пик заболеваемости COVID-19 ожидают в середине мая
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Пик заболеваемости COVID-19 в Днепропетровской области, по мнению врача, придется на середину мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"Пик заболеваемости коронавирусом в Днепропетровской области придется на середину мая. Такое мнение высказал главный врач ОКБ имени Мечникова Сергей Рыженко во время онлайн-брифинга с главой региона Александром Бондаренко", - говорится в сообщении.
Указано, что увеличение количества новых случаев врач прогнозирует после майских праздников.
"Большинство европейских стран уже прошли пик заболеваемости COVID-19 и начали постепенно ослаблять карантин. Тогда как в Украине Национальная Академия Наук спрогнозировала всплеск коронавируса на первую неделю мая. В области делаем все возможное, чтобы защитить жителей от недуга", - сказал глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
В частности сообщается, что рост количества случаев коронавируса в области медики прогнозируют после 10 мая.
"Область много сделала для того, чтобы сдержать массовое распространение коронавирусной болезни в регионе. К сожалению, не все жители придерживаются карантинных ограничений. Вполне вероятно, что всплеск заболеваемости у нас будет позже, чем в целом в Украине - ориентировочно, после майских праздников. Но при этом в Днепропетровской области не будет таких высоких цифр, как, например, в западных областях", - отметил Сергей Рыженко.
Напомним, в Днепропетровской области лабораторно подтверждено 478 случаев коронавируса.