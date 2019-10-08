На Дніпропетровщині невідомі пограбували директора агрофірми
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Дніпропетровській області невідомі скоїли розбійний напад на комерційного директора агрофірми. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У місті Синельникове невідомі проникли до помешкання комерційного директора агрофірми та напали на нього та його дружину.
Після цього зловмисники відкрито заволоділи грошима на суму понад 90 тисяч гривень та ювелірними прикрасами і зникли з місця скоєння злочину.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за кваліфікацією "розбій".
Нагадаємо, у Дніпрі спецпризначенці затримали двох розбійників.