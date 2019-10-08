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В Днепропетровской области неизвестные ограбили директора агрофирмы

Киев • УНН

 • 19872 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В Днепропетровской области неизвестные совершили разбойное нападение на коммерческого директора агрофирмы. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

В Днепропетровской области неизвестные ограбили директора агрофирмы

В городе Синельниково неизвестные проникли в помещение коммерческого директора агрофирмы и напали на него и его жену.

После этого злоумышленники открыто завладели деньгами в сумме более 90 тысяч гривен и ювелирными украшениями и скрылись с места преступления.

По данному факту начато досудебное расследование по квалификации "разбой".

Напомним, в Днепре спецназовцы задержали двух разбойников.

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