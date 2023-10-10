На Дніпропетровщині можлива робота ППО по ворожому безпілотнику - ПС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Повітряні сили ЗСУ попередили про можливу роботу сил ППО по ворожому безпілотнику у Дніпропетровській області, пише УНН.
Цитата
"Дніпропетровська область - можлива робота ППО по ворожому БпЛА!" - ідеться у повідомленні.
Доповнення
Як повідомляв голова ОВА Сергій Лисак, після дня під обстрілами ніч на Нікопольщині була спокійною. Як і в цілому по Дніпропетровській області – без ворожих атак. Та вже із самого ранку агресор знову вдарив по багатостраждальному Нікополю.