На Дніпропетровщині можлива робота ППО по ворожому безпілотнику - ПС ЗСУ

Цитата

"Дніпропетровська область - можлива робота ППО по ворожому БпЛА!" - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Як повідомляв голова ОВА Сергій Лисак, після дня під обстрілами ніч на Нікопольщині була спокійною. Як і в цілому по Дніпропетровській області – без ворожих атак. Та вже із самого ранку агресор знову вдарив по багатостраждальному Нікополю.