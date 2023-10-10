В Днепропетровской области возможна работа ПВО по вражескому беспилотнику - ВС ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Воздушные силы ВСУ предупредили о возможной работе сил по вражескому беспилотнику в Днепропетровской области, пишет УНН.
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"Днепропетровская область - возможна работа ПВО по вражескому БПЛА", - говорится в сообщении.
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Как сообщал глава ОВА Сергей Лысак, после дня под обстрелами ночь на Никопольщине была спокойной. Как и в целом по Днепропетровской области – без вражеских атак. Но уже с самого утра агрессор снова ударил по многострадальному Никополю.