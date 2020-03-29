На Дніпропетровщині COVID-19 лабораторно підтвердили вже у 8 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. На Дніпропетровщині лабораторно підтвердили ще два випадки коронавірусу. COVID-19 виявили у мешканців Кривого Рогу та Новомосковська. Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської ОДА, інформує УНН.
"В області виявили два нові випадки коронавірусу. Ще 11 тестів показали негативний результат. Регіон вживає всіх можливих заходів, аби уникнути подальшого розповсюдження епідемії. Запроваджено карантин. Госпітальні бази забезпечуємо обладнанням, тестами, засобами захисту. Завтра чекаємо з Києва вже другий медичний вантаж – з масками, респіраторами, захисними костюмами для лікарів", - повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
Зазначається, що загалом на Дніпропетровщині зареєстрували 8 випадків COVID-19.
Як повідомлося раніше в УНН, кількість випадків інфікування коронавірусом в Україні зросла до 418.