В Днепропетровской области COVID-19 лабораторно подтверждён вже у 8 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще два случая коронавируса. COVID-19 обнаружили у жителей Кривого Рога и Новомосковска. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, передает УНН.
"В области обнаружили два новых случая коронавируса. Еще 11 тестов показали отрицательный результат. Регион принимает все возможные меры, чтобы избежать дальнейшего распространения эпидемии. Введен карантин. Госпитальные базы обеспечиваем оборудованием, тестами, средствами защиты. Завтра ждем из Киева уже второй медицинский груз - с масками, респираторами, защитными костюмами для врачей", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
Отмечается, что всего в Днепропетровской области зарегистрировали 8 случаев COVID-19.
Как повидомлося ранее в УНН, количество случаев инфицирования коронавирусом в Украине возросло до 418.