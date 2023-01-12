На деокупованих територіях виявили 49 катівень: слідчі ідентифікували 17 катів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. На деокупованих територіях України виявили 49 катівень, де окупанти чинили звірства над людьми. Також слідчі ідентифікували 17 катів. Про це на брифінгу повідомив Начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв, передає УНН.
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“На сьогодні кількість вказаних місць, виявлених на території деокупованих районів, збільшилась до 49, з них понад половини, а саме 25 — на Харківщині”, — наголосив Сергєєв.
Деталі
Він зазначив, що робота поліції не обмежується документуванням, але також спрямована на притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які організовували такі місця та були безпосередньо причетні до катувань.
Так, наприкінці грудня слідчі Управління організації розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, скерували обвинувальні акти щодо п’яти підозрюваних, причетних до знущань з полонених українців.
“Усього поліцейські ідентифікували 17 катів, які входили до двох терористичних організацій Министерства государственной безопасности так званої днр та Калинівської виправної колонії № 27. Усі вони — представники місцевого криміналітету або колишні працівники правоохоронних органів. Фігуранти викрадали та катували українців, які не визнавали так званої днр, аби змусити зізнатися у шпигунстві та інших надуманих „злочинах“. В’язням погрожували катуванням та вбивством дітей та дружин. Якщо погрози не допомагали, бойовики імітували розстріл арештованих та навіть поховання заживо”, — додав представник Нацполіції.
Після проведення слідчих дій матеріали щодо інших 12 фігурантів — учасників терористичної організації — будуть також скеровані до суду.
Доповнення
На Київщині ексгумували понад 1,3 тис. тіл загиблих під час російської окупації.