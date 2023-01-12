На деоккупированных территориях обнаружили 49 застенков: следователи идентифицировали 17 палачей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. На деоккупированных территориях Украины обнаружили 49 застенков, где оккупанты совершали зверства над людьми. Также следователи идентифицировали 17 палачей. Об этом на брифинге сообщил Начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины генерал полиции третьего ранга Алексей Сергеев, передает УНН.
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“На сегодня количество указанных мест, выявленных на территории деоккупированных районов, увеличилось до 49, из них более половины, а именно 25 — на Харьковщине”, — подчеркнул Сергеев.
Детали
Он отметил, что работа полиции не ограничивается документированием, но также направлена на привлечение к уголовной ответственности лиц, которые организовывали такие места и были непосредственно причастны к пыткам.
Так, в конце декабря следователи Управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, направили обвинительные акты в отношении пяти подозреваемых, причастных к издевательствам над пленными украинцами.
“Всего полицейские идентифицировали 17 палачей, которые входили в две террористические организации Министерства государственной безопасности так называемой днр и Калиновскую исправительную колонию № 27. Все они — представители местного криминалитета или бывшие работники правоохранительных органов. Фигуранты похищали и пытали украинцев, которые не признавали так называемой днр, чтобы заставить признаться в шпионаже и других надуманных „преступлениях“. Заключенным угрожали пытками и убийством детей и жен. Если угрозы не помогали, боевики имитировали расстрел арестованных и даже захоронение заживо”, — добавил представитель Нацполиции.
После проведения следственных действий материалы в отношении других 12 фигурантов — участников террористической организации — будут также направлены в суд.
Дополнение
На Киевщине эксгумировали более 1,3 тыс. тел погибших во время российской оккупации.