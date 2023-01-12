На деоккупированных территориях обнаружили 49 застенков: следователи идентифицировали 17 палачей

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“На сегодня количество указанных мест, выявленных на территории деоккупированных районов, увеличилось до 49, из них более половины, а именно 25 — на Харьковщине”, — подчеркнул Сергеев.

Детали

Он отметил, что работа полиции не ограничивается документированием, но также направлена на привлечение к уголовной ответственности лиц, которые организовывали такие места и были непосредственно причастны к пыткам.

Так, в конце декабря следователи Управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, направили обвинительные акты в отношении пяти подозреваемых, причастных к издевательствам над пленными украинцами.

“Всего полицейские идентифицировали 17 палачей, которые входили в две террористические организации Министерства государственной безопасности так называемой днр и Калиновскую исправительную колонию № 27. Все они — представители местного криминалитета или бывшие работники правоохранительных органов. Фигуранты похищали и пытали украинцев, которые не признавали так называемой днр, чтобы заставить признаться в шпионаже и других надуманных „преступлениях“. Заключенным угрожали пытками и убийством детей и жен. Если угрозы не помогали, боевики имитировали расстрел арестованных и даже захоронение заживо”, — добавил представитель Нацполиции.

После проведения следственных действий материалы в отношении других 12 фигурантов — участников террористической организации — будут также направлены в суд.

Дополнение

На Киевщине эксгумировали более 1,3 тыс. тел погибших во время российской оккупации.