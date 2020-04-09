На декількох столичних мостах утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Станом на 8:10 на декількох мостах Києва утворилися затори, не дивлячись на те, що у місті введено карантин через коронавірусне захворювання COVID-19. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори утворилися на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, Леся Курбаса, Степана Бандери та Валерія Лобановського.
Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Богатирській та Покровській.
Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькою та на вулиці Павла Скоропадського та бульварі Тараса Шевченка.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспекті Романа Шухевича. Також в заторах стоять вулиці Андрія Малишка, Магнітогорська, Раїси Окіпної.
Рух на мостах - Північному, Південному, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега. На Дарницькому мосту можна проїхати вільно.
Нагадаємо, на 9 квітня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,20 грн/дол.