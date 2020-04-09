На нескольких столичных мостах образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. По состоянию на 8:10 на нескольких мостах Киева образовались пробки, несмотря на то, что в городе введен карантин из-за коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на проспектах Победы, Воздухофлотском, Леся Курбаса, Степана Бандеры и Валерия Лобановского.
Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Богатырской и Покровской.
Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой и на улице Павла Скоропадского и бульваре Тараса Шевченко.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспекте Романа Шухевича. Также в пробках стоят улицы Андрея Малышко, Магнитогорская, Раисы Окипной.
Движение на мостах - Северном, Южном, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега. На Дарницком мосту можно проехать свободно.
Напомним, на 9 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,20 грн/долл.