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На декількох мостах у Києві утворилися затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Станом на 8:10 на декількох мостах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Загалом затори утворилися на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, Олени Теліги, Степана Бандери, Леся Курбаса, Любомира Гузара та на вулиці Набережно-Рибальській.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькою та на вулицях Павла Скоропадського, Михайла Грушевського та бульварі Тараса Шевченка.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспекті Миру. Також в заторах стоять Дарницька площа, Харківське шосе та вулиця Раїси Окіпної.

Рух на мостах - Північному, Південному, Дарницькому - ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Патона та Метро помітне невелике ускладнення руху в напрямку правого берега.

Нагадаємо, на 3 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,58 грн/дол.

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