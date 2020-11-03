На нескольких мостах в Киеве образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. По состоянию на 8:10 на нескольких мостах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
В общем пробки образовались на проспектах Победы, Воздухофлотском, Елены Телиги, Степана Бандеры, Леся Курбаса, Любомира Гузара и на улице Набережно-Рыбальской.
Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой и на улицах Павла Скоропадского, Михаила Грушевского и бульваре Тараса Шевченко.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспекте Мира. Также в пробках стоят Дарницкая площадь, Харьковское шоссе и улица Раисы Окипной.
Движение на мостах - Северном, Южном, Дарницком - затруднено в направлении правого берега. На мостах Патона и Метро заметно небольшое затруднение движения в направлении правого берега.
Напомним, на 3 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,58 грн/долл.