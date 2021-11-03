На декількох мостах у Києві утворилися затори

Деталі

Рух на мостах – Дарницькому, Патона, Північному - ускладнено в напрямку правого берега. На Південному мості спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега. На мосту Метро можна проїхати вільно.

На правому березі затори утворилися на проспектах Перемоги, Леся Курбаса, Повітрофлотському, Степана Бандери, Голосіївському. Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Павла Скоропадського, Вадима Гетьмана, Борщагівською, Вокзальною, Щусєва, Саксаганською та Кирилівською.

На лівому березі рух було ускладнено на Броварському проспекті, проспектах Визволителів, Соборності, Романа Шухевича та на бульварі Перова.

Доповнення

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