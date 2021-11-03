На нескольких мостах в Киеве образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сегодня утром, по состоянию на 8:10, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Движение на мостах - Дарницком, Патона, Северном - затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту наблюдается незначительное осложнение движения транспорта в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.
На правом берегу пробки образовались на проспектах Победы, Леся Курбаса, Воздухофлотском, Степана Бандеры, Голосеевском. Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Павла Скоропадского, Вадима Гетьмана, Борщаговской, Вокзальной, Щусева, Саксаганской и Кирилловской.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспектах Освободителей, Соборности, Романа Шухевича и на бульваре Перова.
Дополнение
В Украине в среду, 3 ноября, ожидается дождливая погода. Днем - до 18 градусов тепла.