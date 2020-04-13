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На COVID-19 захворіло 189 співробітників ООН, троє померло

Київ • УНН

 • 13338 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. У світі на COVID-19 захворіло вже 189 співробітників Організації Об’єднаних Націїй. Троє з них померло від ускладнень. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

“Троє співробітників Організації Об'єднаних Націй померли від ускладнень, пов’язаних з коронавірусом у всьому світі, а 189 співробітників отримали позитивні результати тесту на коронавірус, станом на вечір неділі”, - повідомили в ЗМІ.

Зазначається, що оскільки пандемія впливає на співробітників, в ООН, вважають, що потрібно терміново вжити заходів у зв’язку з спалахом.

"Врешті-решт, все зводиться до наступного: якщо COVID-19 продовжить десь тривати - ми ніде не зможемо бути в безпеці. І якщо ми не будемо боротися з пандемією та з її наслідками одночасно, вірус продовжуватиме поширюватись, як пожежа, забираючи життя, вражаючи людей і загрожуючи соціальній згуртованості ", - сказала заступник Генерального секретаря Аміна Мохаммед.

Нагадаємо, англійський чемпіон світу з футболу інфікувався коронавірусом.

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