На COVID-19 заболело 189 сотрудников ООН, трое умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В мире на COVID-19 заболело уже 189 сотрудников Организации Объединенных Наций. Трое из них умерли от осложнений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Трое сотрудников Организации Объединенных Наций умерли от осложнений, связанных с коронавирусом во всем мире, а 189 сотрудников получили положительные результаты теста на коронавирус, по состоянию на вечер воскресенья", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что поскольку пандемия влияет на сотрудников, в ООН, считают, что нужно срочно принять меры в связи со вспышкой.
"В конце концов, все сводится к следующему: если COVID-19 будет где-то продолжаться - мы нигде не сможем быть в безопасности. И если мы не будем бороться с пандемией и с ее последствиями одновременно, вирус будет продолжать распространяться, как пожар, унося жизни, поражая людей и угрожая социальной сплоченности", - сказала заместитель Генерального секретаря Амина Мохаммед.
Напомним, английский чемпион мира по футболу заразился коронавирусом.