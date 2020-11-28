На COVID-19 у світі захворів вже 61 млн людей, з них 13 - у США

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 61 592 095 людей, з них одужало 39 416 733. Кількість померлих зросла до 1 441 936.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (13 088 282), Індія (9 309 787), Бразилія (6 238 350), Франція (2 248 209), Росія (2 196 691), Іспанія (1 628 208), Велика Британія (1 593 248), а також Італія (1 538 217).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (264 844), Бразилії (171 974), Індії (135 715) та Мексиці (104 242).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 693 407 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 11 909 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

