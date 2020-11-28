На COVID-19 в мире заболел уже 61 млн человек, из них 13 - в США
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. По состоянию на утро субботы в мире на инфекцию, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, заболел уже 61,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 61 592 095 человек, из них выздоровели 39 416 733. Количество умерших возросло до 1 441 936.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (13 088 282), Индия (9 309 787), Бразилия (6 238 350), Франция (2 248 209), Россия (2 196 691), Испания (1 628 208), Великобритания (1 593 248), а также Италия (1 538 217).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (264 844), Бразилии (171 974), Индии (135 715) и Мексике (104 242).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 693 407 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 11 909 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.