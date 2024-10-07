Загарбники здійснили за тиждень 56 ударів по території Чернігівщини, зокрема скинули вибухівку на автівку зі скрапленим газом
Київ • УНН
За минулий тиждень ворог здійснив 56 ударів по регіону.
Минулого тижня зс рф здійснили 56 ударів по території Чернігівщини. Зафіксовано 202 вибухи.
Пише УНН із посиланням на канал Чернігівської обласної державної адміністрації.
Ворог продовжує обстрілювати Чернігівську область.
За минулий тиждень ворог здійснив 56 ударів. У 24 населених пунктах - 202 вибухи.
Терористи зокрема вдарили по автівці, що везла скраплений газ. Загинули люди.
Третього жовтня окупанти вчинили черговий акт тероризму - скинули вибухівку на автівку, яка везла людям скраплений газ. На жаль, є загиблі і поранені. Серед них - діти.
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