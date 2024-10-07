Захватчики совершили за неделю 56 ударов по Черниговщине, в частности сбросили взрывчатку на машину со сжиженным газом

На прошлой неделе вс рф осуществили 56 ударов по территории Черниговщины. Зафиксировано 202 взрыва.

Пишет УНН со ссылкой на канал Черниговской областной государственной администрации.

Детали

Враг продолжает обстреливать Черниговскую область.

За прошедшую неделю враг совершил 56 ударов. В 24 населенных пунктах - 202 взрыва.

Террористы, в частности, ударили по машине, которая везла сжиженный газ. Погибли люди.

Третьего октября оккупанты совершили очередной акт терроризма - сбросили взрывчатку на машину, которая везла людям сжиженный газ. К сожалению, есть погибшие и раненые. Среди них - дети. - информирует ведомство.

Напомним,

Черниговщина подверглась вражескому удару из артиллерии: загорелся жилой домк.

Армия рф ночью и утром 14 раз обстреляла приграничье Сумщины, сбито 6 "шахедов"