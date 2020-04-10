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На Чернігівщині затримали водія, який на смерть збив пішохода та зник з місця події

На Чернігівщині затримали водія, який на смерть збив пішохода та зник з місця події

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Бахмачі Чернігівської області за допомогою системи відеоспостереження "Мережа Безпеки" викрили і затримали водія, який на автомобілі "ГАЗель" збив пішохода та зник з місця події. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Чернігівській області.

"…У Бахмачі автомобіль збив людину. Водій навіть не намагався допомогти постраждалому, а просто додав швидкості і зник...Правоохоронці з’ясували, що пішохода збила "ГАЗель", яка попрямувала до центру міста. Потерпілий пішохід помер від отриманих тілесних ушкоджень у кареті невідкладної медичної допомоги дорогою до лікарні", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що встановити особу водія та розшукати транспортний засіб правоохоронцям допомогла система відеоспостереження "Мережа Безпеки".

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Водій затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, транспортний засіб вилучено.

Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Львівщині, у Городоцькому районі мікроавтобус смертельно травмував пішохода.

Українські Національні Новини

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