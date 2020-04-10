На Чернігівщині затримали водія, який на смерть збив пішохода та зник з місця події
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Бахмачі Чернігівської області за допомогою системи відеоспостереження "Мережа Безпеки" викрили і затримали водія, який на автомобілі "ГАЗель" збив пішохода та зник з місця події. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Чернігівській області.
"…У Бахмачі автомобіль збив людину. Водій навіть не намагався допомогти постраждалому, а просто додав швидкості і зник...Правоохоронці з’ясували, що пішохода збила "ГАЗель", яка попрямувала до центру міста. Потерпілий пішохід помер від отриманих тілесних ушкоджень у кареті невідкладної медичної допомоги дорогою до лікарні", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що встановити особу водія та розшукати транспортний засіб правоохоронцям допомогла система відеоспостереження "Мережа Безпеки".
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Водій затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, транспортний засіб вилучено.
Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Львівщині, у Городоцькому районі мікроавтобус смертельно травмував пішохода.