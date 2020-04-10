На Черниговщине задержали водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Бахмаче Черниговской области с помощью системы видеонаблюдения "Сеть Безопасности" разоблачили и задержали водителя, который на автомобиле "ГАЗель" сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черниговской области.
"...В Бахмаче автомобиль сбил человека. Водитель даже не пытался помочь пострадавшему, а просто добавил скорости и исчез... Правоохранители выяснили, что пешехода сбила "ГАЗель", которая направилась к центру города. Пострадавший пешеход скончался от полученных телесных повреждений в карете неотложной медицинской помощи по дороге в больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что установить личность водителя и разыскать транспортное средство правоохранителям помогла система видеонаблюдения "Сеть Безопасности".
По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, транспортное средство изъято.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, во Львовской области, в Городецком районе микроавтобус насмерть сбил пешехода.