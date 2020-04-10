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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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На Черниговщине задержали водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия

На Черниговщине задержали водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Киев  •  УНН

 • 14371 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Бахмаче Черниговской области с помощью системы видеонаблюдения "Сеть Безопасности" разоблачили и задержали водителя, который на автомобиле "ГАЗель" сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черниговской области.

"...В Бахмаче автомобиль сбил человека. Водитель даже не пытался помочь пострадавшему, а просто добавил скорости и исчез... Правоохранители выяснили, что пешехода сбила "ГАЗель", которая направилась к центру города. Пострадавший пешеход скончался от полученных телесных повреждений в карете неотложной медицинской помощи по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что установить личность водителя и разыскать транспортное средство правоохранителям помогла система видеонаблюдения "Сеть Безопасности".

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, транспортное средство изъято.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, во Львовской области, в Городецком районе микроавтобус насмерть сбил пешехода.

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