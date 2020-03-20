На Львівщині мікроавтобус насмерть збив пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Львівщині, у Городоцькому районі мікроавтобус смертельно травмував пішохода. Про це УНН повідомили у пресслужбі Нацполіції у Львівській області.
"Дорожньо-транспортна пригода сталась 18 березня близько 19:30 біля села Градівка. Як попередньо встановили правоохоронці, рухаючись дорогою "Львів-Самбір-Ужгород" 54-річний водій автомобіля Volkswagen T5, мешканець міста Самбір, скоїв наїзд на 76-річного жителя села Градівка. Від отриманих травм пішохід помер на місці події", - повідомили у Нацполіції.
За фактом слідчі Городоцького відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Львівщині мікроавтобус на смерть збив підлітка.